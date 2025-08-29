A + A -

تواصلت عملية تسليم جزء من السلاح «الفتحاوي» في المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، وهذه المرّة في مخيمات الجنوب التي تنطوي على رمزية خاصة ترتبط بالجغرافيا السياسية.

بعد الانطلاقة الملتبسة لمسار تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، أتى الدور أمس على مخيمات جنوب الليطاني وتحديداً الرشيدية والبص وبرج الشمالي، حيث تسلّم الجيش من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية َوفي طليعتها حركة «فتح»، كميات من السلاح الثقيل والمتوسط، على أن يليها اليوم تسليم دفعة جديدة من السلاح في مخيمات العاصمة.

وظهرت صورة التسليم في مخيمات الجنوب أكثر وضوحاً من تلك التي عكسها «بيك آب» برج البراجنة قبل أيام، وكأنّ القيّمين على هذا الملف من الجانبين اللبناني والفلسطيني استفادوا بنحو او بآخر من تجربة البرج الأولى، وبالتالي حرصوا على أن يكون «الإخراج» هذه المرّة أفضل من تلك السابقة، وذلك في محاولة لإضفاء جدّية أكبر على مجمل المشهد، ولتغيير الإنطباع الذي ولّده «بيك آب» البرج عن مسرحية هزيلة تُعرض على خشبة المسرح اللبناني بعنوان «سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات».

واكتسب سحب دفعات من السلاح من المخيمات الثلاثة في الجنوب دلالة خاصة، ربطاً بطبيعة المنطقة التي تقع على مقربة من خط التماس مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكانت حتى عام 1982 قاعدة العمل الفدائي الفلسطيني.

ويؤكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير رامز دمشقية لـ«الجمهورية»، انّ ما حصل من تسليم للسلاح في مخيمات جنوب الليطاني يعكس جدّية الدولة في تنفيذ قرار سحب سلاح المخيمات الفلسطينية، بعدما انتفى أي دور فعلي له في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح دمشقية، انّه تمّ في مخيم الرشيدية تسليم حمولة 6 شاحنات تضمّ صواريخ وأسلحة متنوعة من العيار الثقيل، بينما سُلّمت في البص حمولة شاحنة واحدة وفي البرج الشمالي شاحنة مماثلة. ويشير إلى انّ «مجريات تجربة الأمس في الجنوب بدت أفضل بكثير من عملية التسليم الأولى في مخيم برج البراجنة، والتي نعترف بأنّها كانت متواضعة نسبياً، وتخللتها أخطاء لوجستية، كونها شكّلت البداية التي تعلّمنا من دروسها، ولكن الأكيد انّها لم تكن مسرحية ولا ضحكاً على الذقون، بمعزل عمّا رافقها من خلل».

ويشدّد دمشقية على أنّ «كمية السلاح الثقيل الذي سُحب من مخيمات الجنوب هي وازنة ولا يستهان بها»، لافتاً إلى انّ مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية تستطيع التثبت من ذلك على طريقتها.

ويقرّ دمشقية بأنّ وضع مخيم عين الحلوة أكثر تعقيداً من غيره، «لكن ومع ذلك يجب أن يتمّ سحب السلاح منه قبل نهاية السنة، في اعتبارها المهلة التي حدّدتها الدولة اللبنانية لحصر السلاح».

ويلفت في الوقت نفسه إلى «انّ هناك حرصاً لدينا على معالجة ملف سلاح عين الحلوة بالتفاوض والتفاهم. ونحن سنحاول أن نقنع المعترضين بدوافع قرارنا الذي يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني على حدّ سواء»، موضحاً انّ «الدولة معنية في المرحلة المقبلة بتعزيز الخدمات في المخيمات التي لديها مطالب محقة ينبغي التجاوب معها».

وعن هاجس مجزرة صبرا وشاتيلا الذي يسكن بعض الفصائل وأبناء المخيمات ويدفعهم إلى التمسك بالسلاح، يعتبر دمشقية انّ هذا الهاجس مفهوم، «الّا انّ أسبابه انتفت مع وجود جيش لبناني قادر على تأمين الحماية الضرورية».

ويكشف دمشقية انّ مراحل إضافية من عملية سحب السلاح ستُستكمل في مخيمات البرج وصبرا وشاتيلا ومار الياس في بيروت بعيداً من الإعلام والازدحام، «خصوصاً انّ جزءاً من السلاح هو قديم وقد يشكّل تهديداً للسلامة العامة، على أن يُستتبع هذا المسار لاحقاً في مخيمات البداوي شمالاً والمية ومية جنوباً والجليل بقاعاً».

ويوضح دمشقية، أنّ المخيمات الفلسطينية تمرّ حالياً في مرحلة انتقالية من واقع العسكرة إلى الطابع المدني «وهذا التحول قد يستغرق بعض الوقت، الّا انّ مردوده في نهاية المطاف سيكون إيجابياً».