عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 آب 2025

29
AUGUST
2025
النهار: مؤشرات إيجابية تواكب جمع السلاح الفلسطيني... مجلس الأمن يقر صيغة مركّبة للتمديد الأخير لليونيفيل

 

 

 

 


الجمهورية: لا خرق على خط بعبدا - الثنائي
التمديد لـ "اليونيفيل" سنة و4 أشهر

 

 

 

 

الأخبار: نحو "يونيفيل" جديدة بمشاركة خليجية
قائد الجيش: أستقيل ولا أسفك دماء
إسرائيل- سوريا: إتفاق بالنار لا بالتفاوض

 

 

 


اللواء: لبنان يكسب معركة التمديد الأخير.. ومجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإنسحاب الكامل
سلام يعود ليلاً من القاهرة.. وإنجاز المرحلة الثانية من استلام السلاح الفلسطيني

 

 

 


البناء: كاتس عن غارات على صنعاء: استهدفنا قادة كباراً… واليمن: كذاب والردّ آت | الترويكا الأوروبية تفعّل آلية العقوبات على إيران… وطهران تعد برد مناسب | نص فرنسي يمدد لليونيفيل 16 شهراً بطلب إسرائيلي بحماية الفيتو الأميركي

 

 

 

 

l'orient le jour: L’ONU prolonge « une dernière fois » le mandat de la Finul au Liban-Sud

 

 

 


بعض عناوين الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «الترويكا» الأوروبية تفعّل آلية فرض العقوبات الدولية على إيران
طهران تصف القرار الأوروبي بـ«التصعيدي والاستفزازي»

 

 

 

الأنباء الكويتية: القوى الأمنية في حالة يقظة لمنع خروج أي تحرك عن إطاره القانوني.. و«الثنائي» يرفض «الترانسفير»
اتصالات لتبريد الأجواء ورسالة دعم فرنسية لـ «نزع السلاح»: خطوة مهمة

