living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرق الأوسط السعودية: اتفاق أمني محتمل الشهر المقبل بين دمشق وتل أبيب... نتنياهو: التفاهمات مع الشرع لن تكون على حساب الدروز

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: هبة القدسي تل ابيب: نظير مجلي-

توقعت مصادر مُطّلعة على المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إمكانية الإعلان عن اتفاق أمني بين البلدين أو توقيعه في 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية.

 

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استغلال الحدث الدولي لعقد لقاء بين الشرع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركته هو شخصياً.

 

ويأتي هذا الضغط الأميركي في ظلّ تصريحات للرئيس السوري بأن «محادثات متقدمة» جارية حول اتفاق أمني مع إسرائيل، من شأنه إرساء ترتيبات تشمل مناطق منزوعة السلاح على طول حدود مرتفعات الجولان.

 

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو التقى أمس الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، وشخصيات دينية ومدنية، ليجدد لهم دعم الدروز في سوريا ويُطمئنهم بأن «التفاهمات مع حكومة أحمد الشرع لن تأتي على حسابهم».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout