الشرق الأوسط السعودية: اتفاق أمني محتمل الشهر المقبل بين دمشق وتل أبيب... نتنياهو: التفاهمات مع الشرع لن تكون على حساب الدروز

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: هبة القدسي تل ابيب: نظير مجلي-

توقعت مصادر مُطّلعة على المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إمكانية الإعلان عن اتفاق أمني بين البلدين أو توقيعه في 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استغلال الحدث الدولي لعقد لقاء بين الشرع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركته هو شخصياً.

ويأتي هذا الضغط الأميركي في ظلّ تصريحات للرئيس السوري بأن «محادثات متقدمة» جارية حول اتفاق أمني مع إسرائيل، من شأنه إرساء ترتيبات تشمل مناطق منزوعة السلاح على طول حدود مرتفعات الجولان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو التقى أمس الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، وشخصيات دينية ومدنية، ليجدد لهم دعم الدروز في سوريا ويُطمئنهم بأن «التفاهمات مع حكومة أحمد الشرع لن تأتي على حسابهم».