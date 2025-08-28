رئيس الجمهورية: مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب

A + A -

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المه الشديد لاستشهاد ضابط ومعاون اول في الجيش وجرح جندي مساء اليوم نتيجة انفجار مسيرة اسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب ، وذلك خلال الكشف عليها.

وقال الرئيس عون بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم، ان الجيش يدفع مرة اخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل " ودعوة المجتمع الدولي اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية .

وقدم الرئيس عون تعازيه بالشهيدين لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية سائلا لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح.