living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قال له "أنت من أصل لبناني"... نائب أسترالي يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"!

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هدد نائب أسترالي مخضرم صحفيا تلفزيونيا في مؤتمر صحفي بشأن الهجرة، ولوح بقبضته وقال إنه سبق أن لكم أشخاصا تحدثوا عن أصله اللبناني.

ودعا بوب كاتر، زعيم حزب كاتر الأسترالي، وهو حزب شعبوي يدافع عن حقوق المزارعين في المناطق الريفية، إلى عقد المؤتمر الصحفي لمناقشة حضوره المقترح في "مسيرة من أجل أستراليا" وهي مظاهرة مناهضة للهجرة من المقرر أن تقام في مدن عدة يوم الأحد.

وقال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي أقيم خارج برلمان ولاية كوينزلاند في برزبين: "أنت من أصل لبناني"، قبل أن يقاطعه كاتر.

وصرخ كاتر في الصحفي، قائلا: "لا تقل هذا! لأنه يزعجني، وقد سبق أن لكمت أشخاصا على أفواههم لقولهم هذا".

وأضاف: "عائلتي موجودة هنا منذ 140 عاما".

وأظهرته لقطات تلفزيونية وهو يصف المراسل بأنه "عنصري"، وتقدم نحوه ولوح بقبضته.

ويبلغ كاتر من العمر 80 عاما وهو أطول عضو بقاء في المجلس التشريعي الاتحادي في أستراليا ومعروف بآرائه غريبة الأطوار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout