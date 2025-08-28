living cost indicators
تفاصيل الإنزال الجوي إلاسرائيلي في موقع عسكري قرب دمشق

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية فجر الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ إنزالا جويا في موقع عسكري قرب دمشق بعدما استهدفه بغارات جوية يومي الثلاثاء والأربعاء.


وكان الجيش الإسرائيلي قصف الثلاثاء هذا الموقع القريب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، ممّا أسفر عن مقتل ستة جنود سوريين، وفقا لوزارة الخارجية السورية. وجدّدت إسرائيل قصف هذا الموقع مساء الأربعاء، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر حكومي قوله إنّه يوم الثلاثاء عثر عناصر من الجيش السوري خلال قيامهم بجولة ميدانية قرب جبل المانع "على أجهزة مراقبة وتنصّت، وأثناء محاولة التعامل معها، تعرّض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات".

من جهته، كشف مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه، أنّ الموقع المستهدف في تلّ المانع كان قاعدة عسكرية سابقة.

وذكرت "سانا" أنّه مساء الأربعاء "شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات عدّة على الموقع أعقبها إنزال جوّي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".

{{article.title}}
