ضاقت السبل بـ بري .. واحتجاجات شعبية مرتقبة!

تتفاعل ردود الفعل على زيارة الوفد الأميركي وتحديدا لدى الثنائي بشكل سلبي جدا. وقالت مصادر مقربة من الرئاسات الثلاث للجديد إن وقع المواقف عالية السقف تحديدا على لسان ليندزي غراهام أطاحت بالمساعي السابقة التي بنيت على مبدأ تزامن الخطوات، باستثناء كلام توم باراك ومورغان اورتاغس اللذين بقيا على موقف تزامن الخطوات في تصريحاتهما فقط. اذ تحدثت معلومات الجديد عن ان الوفد لم يقدم اي رد اسرائيلي جدي على الورقة اللبنانية ولم يقدم اي ضمانة جدية، بل كان مشيدا بالخطوات اللبنانية ومنتظرا جلسة مطلع ايلول حيث ستوضع خطة الجيش على طاولة مجلس الوزراء.

وفي معلومات الجديد، ان الرئيس نبيه بري عبر للمقربين منه، وللحزب ايضا عن انه ضاقت به السبل في التفاوض مع الاميركيين . وبالتالي تقول معلومات الجديد إن التظاهرة النقابية التي كانت مقررة في ساحة رياض الصلح غداة زيارة الوفد الاميركي الغاها الرئيس بري بسبب سوء التنسيق من بعض المقربين منه في زمانها وفي مكانها لانه كان ينتظر معرفة نتائج الزيارة.