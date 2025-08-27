كواليس- نائب وسطي ينتقد "عشاوات" وسط بيروت!

A + A -

إنتقد أحد النواب الوسطيين الإستنسابية وفرز النواب واللبنانيين في الدعوة الى حفلة "العشاوات" التي جمعت الوفد الأميركي لا سيما توم برّاك ومورغن أورتاغوس. حيث عكس الإنتماء السياسي للحضور إنحياز الولايات المتحدة الأميركية بشكلٍ كامل وفاضح لطرفٍ سياسي لبناني لمواجهة طرف سياسي لبناني آخر، مُكرسة دعم سياسة الإنقسام والتحريض بين اللبنانيين. واللافت وفق النائب أن عدم دعوة بعض النواب الى عشاء الجميزة وعشاء "السنترال"، يصنفهم في خندق محور المقاومة، وفق الشعار الذي طرحه الرئيس جورج بوش لحربه على "الإرهاب العالمي" بعد أحداث 11 أيلول 2001، "من ليس معنا فهو ضدنا".