Visita de Bassil a Biblos: Nos reunimos para hablar sobre el Líbano y el deber de defenderlo. Lo que le falta al Estado es una decisión política.

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, realizó una visita al distrito de Biblos, que comenzó en la casa del exdiputado y general Shamil Mouzaya.

Bassil afirmó que "comenzamos nuestra gira aquí porque el coronel Mouzaya representa la lealtad y no buscó ser diputado, sino todo lo contrario, y cuando consideró que debía dejar el puesto a otros, lo hizo por voluntad propia".

Bassil dijo: "Somos hijos de una línea y una trayectoria que no se detiene, y cada vez que llegamos a un punto de inflexión y a un momento de decisión real, sacrificamos nuestra popularidad para actuar según nuestras convicciones. En la situación actual, hacemos lo que es mejor para el Líbano y no seguimos las corrientes populares". Señaló que nos espera una recompensa y queremos demostrar a Biblos que seguiremos siendo fieles a sus principios y que ella seguirá siendo fiel a nosotros, al movimiento, y comprenderá que no hay lugar para "traidores" entre nosotros.

Por su parte, el exdiputado Mozaya señaló que "el movimiento nació de las entrañas de la institución militar y hoy ustedes siguen los pasos del presidente Michel Aoun".

Visita a Sadek y Emile Nawfal

A continuación, Bassil se dirigió a la casa del coordinador de relaciones internacionales del movimiento, el Dr. Tarek Sadek, en Tartej, y luego se dirigió con él a la casa del exdiputado Emile Nawfal, donde se celebró un almuerzo en su honor al que asistieron el obispo maronita de Biblos, Michel Aoun, el gobernador de Biblos, alcaldes, mukhtares y personalidades políticas.

Emile Nawfal dio la bienvenida al diputado Bassil señalando que "ha habido críticas al líder del partido, pero nosotros le decimos: "Oh, montaña, que el viento no te sacuda".

A continuación, el obispo Michel Aoun pronunció unas palabras en las que dijo: "Como pastor de la diócesis, les doy la bienvenida a Tartej, especialmente a 'Gebran el amigo', y pido al Señor que bendiga nuestra reunión de hoy y la casa que nos acoge. Añadió: "El amor del Señor nos une y nos hace trabajar por nuestra patria, el Líbano, para que siga siendo fuerte".

A continuación, Bassil tomó la palabra y señaló que en los países donde se encuentra la diáspora hay personas fieles a la causa del Líbano, ya que el movimiento ha asumido la causa libanesa, y cuando visitamos las localidades libanesas vemos a personas que viven la vida nacional libanesa con normalidad y aquí se respira libertad, por lo que es importante preservar nuestra "patria", nuestra identidad y nuestras tradiciones, nuestra identidad, que encontramos en todo, incluso en la comida libanesa y en nuestros encuentros".

Añadió: "Sean quienes seamos y por mucho que difiramos, nos unimos en torno al Líbano, que siempre está amenazado, y es nuestro deber defenderlo a través de nuestra fe nacional, eclesiástica y espiritual".

Bassil insistió en la necesidad de que Biblos siga siendo un símbolo y un referente de la política nacional, señalando que "nuestra política se ha visto contaminada por muchas cosas y consideramos que la ventaja de la corriente es su carácter libanés", y afirmó que "no seguimos a nadie y estudiamos cada vez cuál es el interés de nuestro país, y cuando el interés de Líbano es defenderlo para preservar su libertad e independencia de cualquier manera, siempre hemos creído que es el Estado el que debe defendernos y el ejército el que nos defiende, pero son las decisiones políticas las que han obstaculizado su trabajo".

Bassil señaló que en 2014 la decisión política impidió que el ejército liberara 450 km² de nuestro territorio que estaban ocupados, y que en 2017 el presidente Michel Aoun dio la orden de liberarlos.

Aclaró que "la cuestión no es que no podamos defender nuestra patria, ni que podamos considerar que cualquier extranjero tiene derecho a invadirla, de modo que en algunas ocasiones Siria puede ocupar territorios y haber personas que le sean leales y callen al respecto, y en otras ocasiones Israel ocupa territorios y callan al respecto".

Bassil afirmó que "el problema radica en la decisión nacional: cuando la mantenemos, podemos defendernos y preservar nuestra identidad", y subrayó que "lo que nos distingue en esta reunión es la preservación de nuestra identidad libanesa y nuestra fe en el Estado".

Bassil señaló que "perdimos una decisión del Consejo de ministros para completar la carretera que conecta Shaalat con Tartej, nos habíamos puesto en contacto con el contratista y habíamos asignado los fondos para el proyecto, que se firmó el 17 de octubre de 2019, y todo se vino abajo".

Añadió: "También trabajamos en la carretera de Tannourine al-Fouqa-Al-Qalqouq, que conecta Biblos con Jerd al-Batroun, así como en la carretera de los Santos, en la que habíamos comenzado a trabajar y que también se detuvo el 17 de octubre. Afirmó que Biblos y Batroun son un solo país, y esperamos que estos proyectos se reanuden y que, de esta manera, nos unamos más".