غسان الخوري: عدالة عن جد، أو عدالة على القياس؟.. هيدي دولة أو مسرحية؟

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس:

"رياض سلامة بيطْلعْلو قرار إخلاء سبيل، وهو المرتكب الأكبر وصانع بونزي العصر… ورولان خوري بعدو بالسجن! عدالة عن جد، أو عدالة على القياس؟ السلطة؟ مش فارقة معها شي، لا أموال المودعين، ولا الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا محاسبة المجرمين، ولا حتى الحد أدنى من الاهتمام بالوضع المعيشي. كل يوم بيمرّ، الخسارة بتكبر، والناس وحدا عم تدفع التمن. الثقة راحت، والقانون صار مزحة. الإصلاحات بالجارور، المودعين مقهورين، واللي هدر مليارات يُكافأ! هيدي دولة أو مسرحية؟"