12 B.I.S SARL
غراهام من بعبدا: "لا تسألوني ما الذي ستقوم به إسرائيل قبل أن يقوم لبنان بنزع سلاح الحزب"!

26
AUGUST
2025
قالت عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا إنّ "اللقاء كان جيدًا مع الرئيس جوزاف عون والولايات المتحدة تدعم استقرار لبنان وناقشنا مع الرئيس موضوع نزع سلاح حزب الله وندعم قرارات الدولة في هذا الاطار."

وبدوره قال السيناتور ليندسي غراهام إنّ "الجيش اللبناني هو الموسسة العسكرية التي يفتخر الجميع بها في لبنان وأجندة حزب الله ليست أجندة لبنانية وعلى الشعب اللبناني اتخاذ أي خيار يريد."

وأضاف: "عندما يتم نزع سلاح حزب الله من خلال خيار الشعب اللبناني سيكون هناك نقاش من نوع آخر مع إسرائيل"، و"لا تسألوني ما الذي ستقوم به إسرائيل قبل أن يقوم لبنان بنزع سلاح حزب الله".

وأردف يقول إنّنا "سنتحدث مع إسرائيل بشأن انسحابها من لبنان بعد أن تنزع الدولة سلاح حزب الله."

وأكّد السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا أنّ "الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي للمساعدة."

وأوضح أننا "سنساعد الجيش والاقتصاد اللبناني اذا استمر لبنان على هذا الطريق وسيكون هناك فرص مذهلة".

وأضافت عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا أنّ "الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب."

Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl.
