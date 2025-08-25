living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 آب 2025

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع تاريخي إن صيغة الشركات العقارية في المشاريع الاستعمارية والاستيطانية لم تولد على يدي المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك الذي يريد تحقيق أحلام رئيسه دونالد ترامب مرّة بريفييرا الشرق ومرة في ممر ترامب القوقازي فيحمل مشروعه العقاري وينتقل به من غزة إلى أذربيجان وأرمينيا ويحطّ رحاله في لبنان. ومَن يقرأ التاريخ سيجد أن الاستعمار البريطاني في الهند وجنوب أفريقيا وأميركا بدأ شركات وأن شركات الذهب في أميركا تحوّلت إلى شركات عقاريّة لبناء المستوطنات للمهاجرين الأوروبيين ومثلها في جنوب أفريقيا وفي الهند كانت شركة النسيج المعروفة باسم الشركة الهنديّة منذ القرن السادس عشر أساس المشروع الاستعماريّ وصولاً إلى المشروع الصهيونيّ نفسه الذي بدأته الوكالة اليهودية بشراء الأراضي في فلسطين تمهيداً لإنشاء المستوطنات. وقال المرجع: الأمر الآن على طاولة الحكومة اللبنانية لتظهر وطنيتها من تبعيتها.

 

كواليس

لاحظت جهات إعلاميّة تغييراً في تموضع قناتي الجزيرة والعربية الحدث تجاه الأوضاع في سورية بحيث أصبحت الحدث هي قناة حكم الشام الجديد بدلاً من الجزيرة، وقالت إن نشرات أخبار قناة الجزيرة التي كانت تخصّص ثلث وقتها لسورية وتغطية أنشطة الحكم الجديد والترويج له وتمنح الثلث الثاني لغزة والثلث الثالث لسائر أحداث العالم صارت تمنح ثلثي الوقت لغزة وتحصر اهتمامها بسورية بما يبقى لأخبارها من حصة في الثلث الثالث المخصّص لأخبار العالم، بينما تخصّص قناة الحدث نصف الوقت لتغطيات سورية تتناول فيها أحياناً أحداثاً هامشية وتصل في تبنيها للحكم الجديد حداً يتصادم خلاله مذيعوها مع ضيوفهم المخالفين لهذا الحكم طلباً لاستخدام لقب الرئاسة لدى التحدّث عن أحمد الشرع بعدما كانت الحدث توزع ثلثي وقتها بين السودان ولبنان والعراق وتضع اهتمامها بسورية ضمن الثلث الثالث بحصة تكبر وتصغر حسب الأحداث. وقالت الجهات الإعلامية إن هذا التغيير ربما يعكس تبادل في علاقات حكم الشام الجديد بين قطر والسعوديّة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يتعرض مدير عام مرفق حيوي لحملة شعواء من وزير الوصاية بهدف «قبعه» من مركزه، لأنه لا يتجاوب مع طلبات الوزير، وينتقد بعض القرارات التي يتخذها ولا تكون لمصلحة المرفق العام!

 

غمز
رغم المناخ الإصلاحي السائد في العهد الحالي، يحاول بعض الوزراء تمرير صفقات «مريبة»، لا سيما في وزارات الخدمات، تحت شعارات من «نوع تحسين مستوى الأداء»!

 


همس
تسود حالة من الفتور بين مرجعَيْن بارزَيْن على خلفية قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع جدول زمني لتنفيذ قرار حصرية السلاح، وما أحاط بها من تعليقات وتسريبات!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout