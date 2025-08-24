إجتماع أمني لبناني - سوري .. وبماذا تفاجأ رئيس مخابرات الجيش اللبناني؟

A + A -

كشفت معلومات الجديد عن اجتماع امني لبناني سوري عقد برعاية سعودية من الامير خالد بن سلمان وحضور الامير يزيد بن فرحان. واضافت أن رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن السلامة فاجأ مدير المخابرات العميد طوني قهوجي بالقول "نريد أن نتعلم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معاً على انجازه". كم قالت أن لبنان أبدى عتباً على عدم معاملة الجانب السوري بالمثل حيث زارا رئيسان للحكومة اللبنانية سوريا و بالمقابل لم يزر أي مسؤول سوري لبنان.

وقد طلب لبنان ضمانات لإبعاد المنظمات الارهابية عن حدوده ليرد رئيس الاستخبارات السوري بالقول "محاربة داعش اختصاصي".