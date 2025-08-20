محفوض: التعليم لمدة خمسة أيام هو الحل الأنسب

A + A -

توجه نقيب المعلمين نعمه محفوض، في بيان، بالشكر ل"زملائنا في رابطة التعليم الثانوي على تنبيههم إلى مسألة غياب الاهتمام بمعلمي المدارس الخاصة"، معلنا "أننا سنأخذ بهذه الملاحظة على محمل الجد وسنعمل على تعزيز حضور صوت المعلمين في المدارس الخاصة في مختلف النقاشات التربوية".

وأكد محفوض "أن الشهادة الثانوية الرسمية هي حق لجميع طلاب لبنان، سواء في التعليم الرسمي أو الخاص، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا رأي واضح في أي قرار يتعلق بالمناهج أو تنظيم العام الدراسي".

ورأى "أن العودة إلى التعليم لمدة أربعة أيام أسبوعيا فقط، لا تتيح إنجاز المنهج الكامل، ولا يمكن بناء عليه العودة إلى منهاج ما قبل عام 2019، لذلك نرى أن العودة إلى تعليم لمدة خمسة أيام هي الحل الأنسب، لأنها تتيح استكمال البرنامج بالكامل وتضمن إعدادا أفضل للطلاب قبل دخولهم الجامعات، ما يخفف عنهم من الصعوبات الناتجة عن المناهج الناقصة".

وأكد في الوقت نفسه وقوفنا إلى جانب زملائنا في التعليم الرسمي في مطالبهم المحقة بتحسين الرواتب، فالتعليم لخمسة أيام لا يعني تجاهل حقوقهم، بل يجب أن يقترن بدعم مالي ومعنوي من الدولة". وقال :" ونحن نحمل الدولة والسلطة السياسية مسؤولية دعم القطاع التربوي الرسمي والخاص معا، وخصوصا في هذا العهد الجديد".