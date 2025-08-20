living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محفوض: التعليم لمدة خمسة أيام هو الحل الأنسب

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجه نقيب المعلمين نعمه محفوض، في بيان، بالشكر ل"زملائنا في رابطة التعليم الثانوي على تنبيههم إلى مسألة غياب الاهتمام بمعلمي المدارس الخاصة"، معلنا "أننا سنأخذ بهذه الملاحظة على محمل الجد وسنعمل على تعزيز حضور صوت المعلمين في المدارس الخاصة في مختلف النقاشات التربوية".

وأكد محفوض "أن الشهادة الثانوية الرسمية هي حق لجميع طلاب لبنان، سواء في التعليم الرسمي أو الخاص، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا رأي واضح في أي قرار يتعلق بالمناهج أو تنظيم العام الدراسي".

ورأى "أن العودة إلى التعليم لمدة أربعة أيام أسبوعيا فقط، لا تتيح إنجاز المنهج الكامل، ولا يمكن بناء عليه العودة إلى منهاج ما قبل عام 2019، لذلك نرى أن العودة إلى تعليم لمدة خمسة أيام هي الحل الأنسب، لأنها تتيح استكمال البرنامج بالكامل وتضمن إعدادا أفضل للطلاب قبل دخولهم الجامعات، ما يخفف عنهم من الصعوبات الناتجة عن المناهج الناقصة".

وأكد في الوقت نفسه وقوفنا إلى جانب زملائنا في التعليم الرسمي في مطالبهم المحقة بتحسين الرواتب، فالتعليم لخمسة أيام لا يعني تجاهل حقوقهم، بل يجب أن يقترن بدعم مالي ومعنوي من الدولة". وقال :" ونحن نحمل الدولة والسلطة السياسية مسؤولية دعم القطاع التربوي الرسمي والخاص معا، وخصوصا في هذا العهد الجديد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout