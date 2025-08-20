رجّي: لهذا السبب لم أستقبل لاريجاني.. ولا أقبل تسليح إيران للحزب!

A + A -

اعتبر وزير الخارجية يوسف رجّي أن الطائفة الشيعية «رهينة» لدى حزب الله، مؤكداً أن قرار حصر السلاح قد اتُّخذ ولا رجعة عنه.

وكشف وزير الخارجية أن «الجيش اللبناني قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب السلاح»، مشدداً في تصريحات تلفزيونية على أن «لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح».

وأضاف رجّي: «مَن يتكلّم عن حرب أهليّة لديه نية بإشعالها، والطائفة الشيعيّة رهينة لدى حزب الله ويُتاجر بها»، مؤكداً أن «لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات».

وإذ أوضح أن سبب عدم استقباله لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني هو «هجوم قياداته على لبنان»، اعتبر أن حزب الله هو حزب «خارج عن الدولة»، و«لا أقبل تسليح إيران له».

وشكر الوزير رجّي «جهود السعودية لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان»، مشيراً إلى أن «البحث يجري مع السوريين بكل الملفات ولا خلافات عميقة، وسيكون هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان لاحقاً».