جدل البدلة يعود.. صحافي يحرج زيلينسكي من جديد! (فيديو)

19
AUGUST
2025
على غير عادته منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببدلة رسمية سوداء من دون ربطة عنق خلال زيارته أمس إلى البيت الأبيض، في مشهد لافت بعد أن اعتاد الظهور بزيه العسكري الزيتي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الزيارة التي وُصفت بالمهمة، حملت معها أيضًا جدلًا حول مظهر زيلينسكي، إذ أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمظهره عند استقباله قائلاً: "رائعة.. أحبها"، في إشارة إلى البزة التي صممتها دار الأزياء الأوكرانية "فيكتورانيسيموف"، والتي ارتدى زيلينسكي من تصاميمها معظم هذا العام.

 كما أثارت إطلالة الرئيس الأوكراني حديث الصحافيين في أروقة البيت الأبيض، حيث بادره المراسل برايان غلين، الذي كان قد أحرجه سابقًا بانتقاده لعدم ارتداء البدلة، قائلاً: "ترتدي بزة"، ليرد عليه زيلينسكي مازحًا: "لكنك ترتدي نفس البدلة التي كنت تلبسها المرة الماضية".

يذكر أن المرة السابقة، خلال لقائه بترامب في شباط الماضي، أثار زيلينسكي جدلًا واسعًا حين ظهر بملابس عسكرية، ما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى السخرية من اختياره آنذاك.

 ومنذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022، التزم زيلينسكي ارتداء الزي العسكري كرمز للتواضع والتضامن مع شعبه في زمن الحرب، غير أنّ ظهوره الأخير في البيت الأبيض أظهر تغييرًا ملحوظًا في صورته أمام الرأي العام.


العربية
