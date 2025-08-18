عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 آب 2025

النهار: عاصفة رفض متدحرجة لتهديدات نعيم قاسم... الخطط التنفيذيّة في زيارة براك وأورتاغوس
الأخبار: حزب الله يباشر ترميم 502 مبنى وإعادة 7 آلاف أسرة
سلام وجابر يحجبان المساعدات عن المتضررين
التباين الرئاسي يتوسّع وتزايد مخاطر دفع الجيش لمواجهة الناس
برّاك وابن فرحات: وقت الضغوط القصوى
إسرائيل في السويداء: الكلمة لنا
الجمهورية: برّاك وأورتاغوس... لا تراجع
عودة أميركية: لثبيت المؤكد
اللواء: لبنان لبراك وأورتاغوس: الكرة في ملعب الإحتلال ونريد التمديد لليونيفيل
عاصفة تصريحات قاسم تتلاشى وعون وسلام يؤكدان على «لبننة ورقة الأهداف»
البناء: غرام ترامب وبوتين يثير غيظ أوروبا… وذعر من مقايضة الدونباس يوقف الحرب | مليون متظاهر في الكيان احتجاجاً على نتنياهو وطلباً لوقف الحرب وعودة الأسرى | عون: بين ورقة باراك والعزلة… وبري لحوار وطني… وباراك: لا تنفيذ إسرائيلي
الديار: لبنان الرسمي للثنائي براك ــ اورتاغوس: الكرة في ملعب «اسرائيل»
مصير «اليونيفل» يتحدد خلال أيام
الشارع «الاسرائيلي» يضغط على نتنياهو لانهاء حرب غزة
l'orient le jour: Face aux menaces de Naïm Kassem, un discours officiel qui ne bouge pas d’un iota
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصادر من فصائل فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: ندرس خطة تتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين
سعياً لممارسة ضغوط لمنع احتلال مدينة غزة
الأنباء الكويتية: مدير الطيران المدني لـ «الأنباء»: زحمة المطار تكون مُركّزة في ساعات الصباح الأولى ولا مشاكل
ترقب لمحادثات باراك وأورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة و«لقاء صعب» مع بري