"معجزة حصلت".. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ عن "الحزب"!

17
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سربت القناة الـ"12" الإسرائيلية مؤخراً تسجيلات سرية لرئيس الاستخبارات الإسرائيلي آهارون خاليفا في الفترة التي تلت هجوم 7 تشرين الأول 2023، اتهم فيها كل القيادات السياسية والعسكرية والمخابراتية الإسرائيلية بالفشل. 

خاليفا، المشهور باستقالته لتقصيره في منع الهجوم، يقول إنه لم يكن وحده المسؤول عن الفشل، فكل من كان موجوداً في مناصب وقت هجوم 7 تشرين الأول، يجب أن يعود لبيته.
 
كذلك، قال خاليفا إن الكارثة التي عانت منها إسرائيل يتحمل مسؤوليتها الجميع، وليس الاستخبارات العسكرية فقط، ويقول عن نتنياهو أنه جبان جداً، ويخاف من تحمل المسؤولية. 
واتهم خاليفا المستوى السياسي بتقوية حماس لأسبابه الخاصة، بقوله: "لست أنا من أحضر أموالًا لها من الخارج، وكان يستلمها في حقائب كبيرة، في إشارة لرئيس الموساد السابق إسحاق كوهين صديق نتنياهو المقرب وقتها". 

أيضاً، هاجم خاليفا جهازي "الشاباك" و "الشين بيت" بقوة، متسائلا أين مليارات الدولارات التي تنفق عليكم.

وبحسب قوله فإن معجزة حدثت في 7 تشرين الأول 2023، لعدم مشاركة حزب الله في هذا الهجوم، ولو حصل ذلك لتغير كل شيء. 
