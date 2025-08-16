الحسيني يحذّر: "وصلنا إلى مرحلة انسداد أفق سياسي"!

A + A -

كتب الشيخ محمد علي الحسيني عبر منصة "إكس":

‏رغم كل المحاولات الدبلوماسية والمساعي السلمية، وصلنا إلى مرحلة انسداد أفق سياسي ومع فقدان فرص الحلول السلمية والاحتقان الدامي.

مع الأسف، نحن صناع السلام نقول لصناع الحروب: رفقًا بالمدنيين ورحمة بالأطفال والنساء والمسنين، لا تحرقوا الأشجار ولا تنسفوا البنيان ولا تهلكوا البشر ولا تدمروا الحجر.

اتقوا الله وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

لأننا ‎نسمع_ونرى ونستشرف الانفجار قريب والغضب شديد والدم سيلون السماء ويملأ الأرض في منطقتنا والإقليم.

استعدوا للفتن والمحن والحروب واصبروا، فإن بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرج. وبشر المؤمنين، اللهم نبرأ إليك من كل دم مسفوح وظلم مشهود."