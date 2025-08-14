خلفاً للعميد نبيل فرح.. مدير جديد يتسلم إدارة الدفاع المدني!

A + A -

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا حمل الرقم 1076، قضى بإلغاء القرار رقم 1627 الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني 2023، وتكليف العميد الركن عماد خريش بمهام مدير عام الدفاع المدني.

وجاء القرار استنادًا إلى المراسيم والقوانين المرعية الإجراء، وبناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة.

وشغل العميد خريش سابقاً منصب نائب رئيس الأركان للتجهيز، كما تولّى منصب مدير مكتب قائد الجيش عندما كان العماد جوزيف عون قائداً للمؤسسة العسكرية.

ونصّت المادة الثالثة من القرار على نشره وإبلاغه حيث تدعو الحاجة. وقد صدر القرار في بيروت بتاريخ 14 آب 2025.