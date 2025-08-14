عناوين الصحف ليوم الخميس 14 آب 2025

A + A -

النهار: مواقف حاسمة لعون وسلام أمام لاريجاني: رفض التدخل الإيراني والاستقواء ليس مسموحاً

الأخبار: اين التدقيق في قروض الـ 8 مليارات دولار؟

لاريجاني: لن نتخلى عن المقاومة

خطة إنهاء الحرب: غزة تحت الوصاية



الجمهورية: عون: نرفض التدخل بشؤوننا

السيادة حدود العلاقات اللبنانية- الإيرانية



اللواء: جولة لاريجاني في اشتباك إيراني - أميركي.. وسلام: لم نعد ساحة لتصفية الحسابات

إقرار مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي.. وجولة استفزازية لزامير في الجنوب

البناء: نتنياهو لـ«إسرائيل» الكبرى من السعودية ومصر إلى لبنان وسورية والعراق والأردن | لاريجاني لسنا نحن مَن أعطاكم ورقة مكتوبة للتعليمات ووضع لكم جدولاً زمنياً لتنفيذها | سلام يطلب تأييد قرارات الحكومة كدليل على دعم لبنان… وإيران تدعم التوافق



الديار: هل هدف زيارة الموفدين لبيروت منع الانفجار؟

المخاوف تتصاعد من مشاريع تغيّر وجه لبنان السياسي

l'orient le jour: Larijani défie la volonté de Beyrouth, mais Aoun et Salam ne lâchent rien



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: توقعات خفض الفائدة في أمريكا تدفع «البتكوين» نحو ارتفاع قياسي



الأنباء الكويتية: الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني للبنانيين: عدوكم إسرائيل وصديقكم من صدّها

عون أمام لاريجاني: غير مسموح لأي جهة بحمل السلاح والاستقواء بالخارج