عن " السيد" .. ماذا كشف مسؤول عسكري إسرائيلي؟

A + A -

حذّر قائد قيادة الشمال في جيش العدو الإسرائيلي المنتهية ولايته اللواء أوري غوردين، اليوم الأربعاء، من تكرار ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم" المتمثل في إجلاء عشرات الآلاف من سكان الشمال، معتبراً أنه إخفاق يتحملها هو شخصياً.

وخلال مراسم تسليم قيادة الشمال في قاعدة "دادو" بصفد، قال غوردين إنَّ " إسرائيل سمحت لسنوات لـ"حزب الله" بالتحصّن على الحدود الشمالية حتى بات يشكل تهديداً اضطرها لإجلاء السكان، مؤكداً أن هذا التهديد أُزيل حالياً، ويجب منع عودته مستقبلاً."

وأوضح غوردين- الذي قاد العمليات ضد "حزب الله" خلال الحرب الأخيرة- أن الحملة دمّرت نحو 70% من القدرات العسكرية للحزب، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، ومنشآت القيادة، والسيطرة ومعظم قوات الرضوان للنخبة لدى الحزب، لكنه قال إنَّ الحزب يعمل على إعادة بناء قوته بسرعة خوفاً من هجوم إسرائيلي جديد.

وقال: "كان لدينا معلومات استخباراتية عن الأمين العام السابق لحزب حسن نصرالله بأدقّ التفاصيل الحسّاسة والخصوصية لدرجة لا يمكن تخيّلها" بحسب تعبيره.

إلى ذلك، استحضر غوردين أيضاً هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ووصفه بـ"الإخفاق المؤلم" من الجيش في حماية المدنيين، مؤكداً التزام "إسرائيل" بإعادة جميع الأسرى.