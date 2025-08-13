living cost indicators
" خطف فتياتٍ في لبنان ".. قوى الأمن تكشف الحقيقة!

13
AUGUST
2025
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي - شعبة العلاقات العامة أن بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداول خبرًا، مفاده "اختفاء أكثر من 15 فتاة خلال فترة أقل من شهر" في عدد من المناطق اللبنانية، حيث أُشير إلى أن أسباب هذا الاختفاء تعود إلى عمليات خطف بدوافع إجرامية أو مالية.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد متابعة الحالات المذكورة، تبيّن أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن التحقيقات التي أجرتها القطعات المختصة أظهرت أن أسباب غياب الفتيات بين الفترة الممتدة من 01-07-2025 حتى 13-08-2025 (11 فتاة من الجنسية اللبنانية، 4 فتيات من الجنسية السورية، وفتاة من الجنسية البنغلادشية، بينهن واحدة قاصر)، تعود بمعظمها إلى مشاكل وخلافات عائلية ولا يوجد عصابات تقوم بخطف فتيات.


وأكدت قوى الأمن الداخلي أنها تتابع كل حالات الغياب أو الاختفاء فور ورودها، وتقوم بالإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات كل حالة على حدة، مشيرة الى أن نشر أخبار غير صحيحة من دون الاستناد إلى مصادر رسمية يؤدي إلى إثارة الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين.

