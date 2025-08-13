"مصلحة الليطاني": اصلاح عطل طارئ على الخط الرئيسي في مشروع ري صيدا - جزين

A + A -

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، ان "فرقها الفنية قامت، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بأعمال صيانة عاجلة لإصلاح العطل الطارئ على الخط الرئيسي قطر 475 ملم في مشروع ري صيدا – جزين، وذلك بالقرب من منزل رمزي إسكندر في بلدة عين المير.

وباشرت الفرق العمل فور تلقي البلاغ، حرصاً على إعادة ضخ المياه وتأمين استمرارية تزويد المزارعين والمشتركين بالمياه في أسرع وقت ممكن".

واعتذرت المصلحة من "المشتركين في المناطق التي قد تتأثر مؤقتاً بتراجع أو انقطاع التغذية، مؤكدة التزامها إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة القصوى وإعادة الوضع إلى طبيعته".