بالصور: بعد كارثة " فقرا " .. اليكم تفاصيل ما جرى!

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه: "بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، أحبط عناصر الدفاع المدني حريقين كبيرين، أولهما في مستودع ضمن مبنى سكني وتجاري على مستديرة فقرا، والثاني في موقف مبنى "السبينس" – الجناح".

وأضاف البيان، "في التفاصيل، حوالي الساعة 12:12 من ظهر اليوم، ورد اتصال إلى غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني عن اندلاع حريق داخل مستودع في الطابق السفلي الأول من مبنى مؤلف من أربعة طوابق في منطقة فقرا ويستعمل لتخزين مواد نفطية ومواد قابلة للاشتعال كالتنر والدهان".

وتابع، "على الفور، وصلت فرق الإطفاء من مركز فقرا إلى الموقع حوالي الساعة 12:17، تبعها مركز كفرذبيان عند الساعة 12:20، ثم تتابع وصول باقي المراكز تباعًا، (مراكز فقرا،كفردبيان، غوسطا، ريفون،حراجل) معززين بآليات الإطفاء والعناصر اللازمة. وقد واجه العناصر تحديات ميدانية بسبب كثافة المواد القابلة للاشتعال والدخان الكثيف المنبعث من الموقع".

واستكمل البيان، "أسفر الحريق عن وفاة ثلاثة أشخاص من التابعية السورية، بسبب درجات الحرارة المرتفعة وانتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، وإصابة ستة آخرين من التابعية نفسها، جرى إسعافهم ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفيات، كما تم نقل الجثامين لاستكمال الإجراءات القانونية. وقد أُخمد الحريق حوالي الساعة 12:34 ظهرًا.وقد استمرت عمليات التبريد حتى الساعة للتحقق من إخماد الحريق بشكل تام".

ومن ناحية أخرى، أشار البيان، إلى أن "في حادث منفصل، عند الساعة 4:30 من فجر اليوم، تلقت غرفة العمليات بلاغًا عن اندلاع حريق داخل خيمة في موقف مبنى "السبينس" – الجناح، امتدت ألسنة النيران على إثره لتطال جدار المبنى. وتوجّهت إلى الموقع ثلاث مراكز من الدفاع المدني (رأس بيروت – الباشورة – طريق الجديدة) مجهّزة بثلاث آليات إطفاء وعشرين عنصرًا، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران خلال ثلاثين دقيقة، تلاها نحو ساعة ونصف من أعمال التبريد لضمان عدم تجدّد الحريق".

وأردف، "عادت الآليات إلى مراكزها عند الساعة 6:15 صباحًا بعد التأكد من إخماد الحريق بالكامل. وقد حالت سرعة التدخل دون امتداد النيران إلى كامل المبنى، ما جنّب المنطقة كارثة محققة".

وختم البيان: "وتذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، لا سيّما في ظل ما تشهده البلاد من موجة حر حادة، وبأهمية الإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693".