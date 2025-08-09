بيان لوزارة الدفاع... هذا ما جاء فيه!

A + A -

صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع الوطني البيان الآتي:



يتمّ التداول في بعض وسائل الإعلام بكلام منسوب إلى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ردًّا على سؤال وُجّه إليه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حول تنسيق مزعوم بين الدولة اللبنانية أو وزارة الدفاع الوطني والمخابرات الإسرائيلية لحصر السلاح بيد الدولة.

يؤكّد وزير الدفاع الوطني أنّ أي كلام عن تنسيق مع العدو الإسرائيلي هو محض اختلاق وافتراء، ولم يأت اللواء منسى على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد. إنّ ما قصده بالتنسيق للشروع في تطبيق الآلية، إنما يتمّ حصرًا بين لبنان والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)

إن الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي، هو إساءة مقصودة وتحوير لوقائع الحوار المتلفز القصير واجتزاء خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.