النائب علي عمار: شكل الجيش الوطني صمام أمام للوطن

أدلى عضو لجنة الدفاع الوطني النائب علي عمار بالتصريح التالي:
نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة من الجيش اللبناني قيادةً وأفرادًا ومن ذوي الشهداء الذين رووا أرض الجنوب الطاهرة بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء المقاومين الشرفاء.
إن قدر أهلنا وشعبنا أن يقدّموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لوحدة لبنان واستقراره.
لقد شكّل جيشنا الوطني صمّام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع المقاومة والشعب الثلاثية الذهبية التي واجهت العدو الصهيوني وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.
نقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معًا في خندق واحد دفاعًا عن حرية لبنان وسيادته واستقلاله مهما غلت التضحيات.
الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.