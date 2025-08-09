وزارة الداخلية: كل الدعم للجيش!

A+
تقدمت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.
وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "إن استشهادهم يجسد من جديد التضحيات الجسام التي تبذلها المؤسسة العسكرية دفاعا عن سيادة لبنان. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وكل الدعم للجيش، صمّام أمان الوطن وركيزة الدولة".
