وزارة الداخلية: كل الدعم للجيش!

A + A -

تقدمت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.



وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "إن استشهادهم يجسد من جديد التضحيات الجسام التي تبذلها المؤسسة العسكرية دفاعا عن سيادة لبنان. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وكل الدعم للجيش، صمّام أمان الوطن وركيزة الدولة".