living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة ستلامس الـ 45.. تحضّروا!

9
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من مستويات منخفضة في الفترة الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان خلال اليومين القادمين خاصة  في المناطق الداخلية فتلامس ال 45 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر، يخف تأثيرها نسبيا يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل حيث تنحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من مستويات منخفضة في الفترة الصباحية والمسائية. الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا. الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل وانخفاض محدود بنسبة الرطوبة، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بينما ترتفع على الساحل .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 35 درجة ، فوق الجبال من 19 الى 35 درجة ، في الداخل من 23 الى 44 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.
 
- الضغط الجوي: 1009 HPA          أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,55          ساعة غروب الشمس: 19,29

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout