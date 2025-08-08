وزارة التربية تحدد مواعيد الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية

A + A -

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، مذكرة إدارية رقم 77، حددت بموجبها مواعيد الامتحانات الخطية للدورة الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025.

وأوضحت المذكرة أن القرار جاء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 7 آب 2025، الذي نص على الموافقة على تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية.