لقاء في مستشفى الكرنتينا للاحتفال بالتعاون بين السفارة الأسترالية وجمعية سطوح بيروت لدعم جناح الأم والطفل

بحضور السفير الأسترالي أندرو بارنز، ورئيسة جمعية سطوح بيروت داليا داغر، ورئيس مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا الدكتور ميشال مطر، ومديرة المستشفى كارين صقر، وممثلة وزير الصحة رئيسة دائرة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة باميلا زغيب، ونائب رئيسة جمعية les toits de beyrouthe في باريس الاب زياد الحداد ، و امينة سرّ الجمعية كلودين غونتييه أُقيم لقاء في مستشفى الكرنتينا للاحتفال بالتعاون الجديد بين السفارة الأسترالية وجمعية سطوح بيروت، ضمن مشروع دعم جناح الأم والطفل في المستشفى.

في كلمته، أكد السفير بارنز على أهمية استمرار الدعم الأسترالي للقطاع الصحي في لبنان، مشيرًا إلى أن هذا التعاون الذي بدأ سابقًا مع منظمة اليونيسف يستمر اليوم مع جمعية سطوح بيروت، ويجسد التزام أستراليا بدعم الجهود المحلية لإعادة تأهيل المستشفى وتقديم رعاية صحية نوعية للأمهات والأطفال

السفير الأسترالي أندرو بارنز:

نحن في جناح الأم والطفل، ونحن سعداء لأن السفارة الأسترالية شاركت مرة أخرى مع المستشفى والحكومة اللبنانية، والآن مع سطوح بيروت في هذا المشروع. لقد قاموا بعمل رائع في مستشفى الكرنتينا، ويسعدني أن أرى أنه من بين الأفضل في لبنان.

نحن نواجه تحديات هائلة، ومستشفى الكرنتينا العام كان قد دُمر في الانفجار قبل خمس سنوات، ثم أعيد بناء هذا المرفق الجميل، وهو الآن يقدم رعاية صحية مهمة جدًا للأطفال، ليس فقط في الكرنتينا بل في هذه المنطقة بأكملها. أعتقد أنه لا بد أن يكون من أفضل المستشفيات في لبنان، بمعدات من الطراز العالمي.

يشرفنا نحن في الحكومة الأسترالية والسفارة الأسترالية هنا أن نلعب دورًا صغيرًا في المساعدة على تجهيز المستشفى. هذه هي مشاركتنا الثالثة، الأولى والثانية كانتا مع اليونيسف، والآن مع سطوح بيروت، بمنحة صغيرة للمساعدة في جناح الأم والطفل في المستشفى.

شكرًا لكم، وأهنئ جميع الأشخاص المشاركين، وخاصة العاملين في المستشفى من موظفي الدولة، الذين يعملون بجهد ولساعات طويلة. أعلم أن الأمر صعب، ونحن سعداء جدًا بشراكتنا مع وزارة الصحة، التي تقوم بعمل رائع اليوم.

داليا داغر، رئيسة جمعية سطوح بيروت:

هذا أول تعاون لجمعية سطوح بيروت مع السفارة الأسترالية، وهذا أمر يشرفنا لأنه يخدم أهداف الجمعية التي لها علاقة بتمكين المرأة وحمايتها صحيًا ونفسيًا، وهو ما رأيناه في المستشفى.

تحية نقدمها لإدارة المستشفى ووزارة الصحة وكل فريق العمل، ولأعضاء les toits de beyrouthe الذين أتوا من باريس للمشاركة في هذه الزيارة .

هذا الأمر سيكتمل في مشروعنا “نساء الشمس” في ضهور الشوير، الذي سيُعنى بتقوية المرأة وتدريبها، واليوم أصبح لدينا تعاون معكم حتى يكون لدى هؤلاء السيدات الموجودات في منطقة ضهور الشوير مكان آمن مثل هذا المستشفى الذي عملتم على تأهيله، على أمل تعاون دائم.



الدكتور ميشال مطر، رئيس مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا:

بالنيابة عن مستشفى الكرنتينا، أود أن أعرب عن امتناننا العميق للتبرع السخي. المعدات والأدوات الطبية، بما في ذلك جهاز قياس الضغط المحمول، جهاز كمبيوتر مخصص، وحامل للمحاليل(عدد١٣) ، إضاءة جراحية، ومعدات حيوية لغرفة الولادة، بالإضافة إلى جهاز تنظيف أواني المرضى ووحدات للمرضى الداخليين، ستُحسّن بشكل كبير من جودة الرعاية التي نقدمها لمرضانا.

إن هذه المساهمة ليست فقط إضافة قيمة إلى مواردنا، بل هي أيضًا رمز قوي للتضامن والصداقة بين الشعب الأسترالي ومجتمع مستشفانا. نحن نُقدّر دعمكم ودعم سطوح بيروت بشدة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الهادف في المستقبل.



كارين صقر، مديرة مستشفى الكرنتينا:

أتشكر جمعية سطوح بيروت والسفارة الأسترالية. هذه المساعدة كنا بأمس الحاجة إليها. نحن نستقبل كل الأمهات والأطفال من كل الجنسيات من دون أي تمييز، وهذا المستشفى له فضل في مساعدة كل النساء.

باميلا زغيب، ممثلة وزير الصحة، رئيسة دائرة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة:

قالت: هذا التعاون جميل جدًا بين السفارات والمجتمع المدني وبين المؤسسات الحكومية. هذا التعاون إن دل على شيء، فهو يدل على أن يدًا واحدة لا تصفق، وكلنا علينا أن نكون يدًا واحدة لنتمكن من الإنجاز.

شكرًا للسفارة الأسترالية ولسطوح بيروت، أخص بالذكر أيضًا مستشفى الكرنتينا التي أعطت فرصة لكل أم وطفل أن يحصلوا على أفضل خدمة، بأحسن جودة