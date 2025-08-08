بالصور- مَن اغتالت إسرائيل أمس بالغارة على طريق المصنع الدولي؟!

A + A -

استشهد القياديان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة المركزية العامة محمد خليل وشاح (أبو خليل) والقائد الميداني مفيد حسن حسين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس الخميس مركبتهما على طريق المصنع الدولي في منطقة البقاع شرق لبنان، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء وإصابة 10 آخرين، بحسب الحصيلة الأولية الصادرة عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وقالت مصادر فلسطينية أن الغارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها وشاح برفقة حسين، بينما كانا في طريقهما بين سوريا ولبنان. وينحدر وشاح من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكان قد انتقل إلى لبنان منذ سنوات، وتولى مهام قيادية بارزة ضمن الهيكلية التنظيمية للجبهة الشعبية.

محمد خليل وشاح (أبو خليل)، المولود في غزة عام 1954، انتمى للجبهة عام 1973، واعتُقل في السجون الإسرائيلية لمدة خمس سنوات. تابع دراسته في مصر والعراق قبل إبعاده إلى بيروت، وشارك في معارك الدفاع عن الثورة خلال اجتياح لبنان عام 1982 وحرب الجبل عام 1983، وتولى مهام تنظيمية وكفاحية متعددة، وخضع لدورات عسكرية متقدمة. عُرف بثباته على الثوابت الوطنية وقيادته الميدانية في أصعب الظروف، وحمل غزة وقضية فلسطين في وجدانه حتى لحظة استشهاده.

أما مفيد حسن حسين، المولود في مخيم اليرموك بسوريا عام 1973 وأصله من قرية الزوية في قضاء صفد، فقد انتسب للجبهة عام 1990 وتدرج في مهام إدارية وفنية قبل توليه مسؤوليات ميدانية خاصة. عُرف بجرأته واستعداده للتضحية، وكان مثالاً للانضباط والالتزام الوطني، وترك بصمة واضحة في العمل النضالي داخل الجبهة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت الشهيدين مؤكدة أن اغتيالهما "جريمة صهيونية غادرة" استهدفت قادة حملوا همّ الوطن وقضية التحرير على مدى عقود، مشددة على أنها ستبقى متمسكة بالعهد الذي قطعاه حتى تحقيق العودة والنصر وتحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.