عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 آب 2025

الأخبار: حكومة الإحتلال الأميركي- السعودي... تلتزم!
أميركا- إسرائيل: فليكن إحتلًالًا لغزّة
النهار: انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل "تتمة" القرار الحاسم... مجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطاً بخطة الجيش
الجمهورية: الحزب: لا تسليم، لا شارع، لا إستقالة
الحكومة توافق على "الأهداف"
اللواء: مجلس الوزراء يُقرُّ خطة السلاح والإنسحابات.. ووزراء «الثنائي» خرجوا من الجلسة
«الثنائي» يُجري مراجعة وتحرُّكات على طريق المطار.. وحرص رئاسي على تجاوز الأزمة
الديار: اول غيث العناد اهتزاز «ميثاقية» الحكومة
بري يخرج عن «السمع» يدبروا راسهم... وتصعيد متدرج للـ«الثنائي»
الحكومة تقرّ مقدمة ورقة براك وتعد بإنقاذ الاقتصاد!
البناء: الحكومة تتبنى ورقة باراك الخالية من ضمانات تحقيق الانسحاب ووقف العدوان | وزراء الثنائي الخمسة ينسحبون من جلسة الحكومة بعد رفض انتظار رؤية الجيش | حزب الله: انتهاك للطائف… وحردان: قرارات الحكومة أباحت البلد أمام العدوان
l'orient le jour: Monopole des armes : le gouvernement va jusqu'au bout... malgré le retrait des chiites
عناوين بعص الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: خطة احتلال غزة ورقة ضغط تفاوضية
أكّد أن حكومة نتنياهو ترى في استمرار الحرب «رافعة سياسية داخلية»
الأنباء الكويتية: ترك نقاش المراحل التنفيذية الواردة في الورقة بانتظار تسلم الخطة التي سيضعها الجيش
الحكومة اللبنانية تقرّ «أهداف الورقة الأميركية» حول سحب السلاح