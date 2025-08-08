living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 آب 2025

8
AUGUST
2025
الأخبار: حكومة الإحتلال الأميركي- السعودي... تلتزم!
أميركا- إسرائيل: فليكن إحتلًالًا لغزّة

 

 

 

 

النهار: انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل "تتمة" القرار الحاسم... مجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطاً بخطة الجيش

 

 

 


الجمهورية: الحزب: لا تسليم، لا شارع، لا إستقالة
الحكومة توافق على "الأهداف"

 

 

 


اللواء: مجلس الوزراء يُقرُّ خطة السلاح والإنسحابات.. ووزراء «الثنائي» خرجوا من الجلسة
«الثنائي» يُجري مراجعة وتحرُّكات على طريق المطار.. وحرص رئاسي على تجاوز الأزمة

 

 

 

 

الديار: اول غيث العناد اهتزاز «ميثاقية» الحكومة

بري يخرج عن «السمع» يدبروا راسهم... وتصعيد متدرج للـ«الثنائي»

الحكومة تقرّ مقدمة ورقة براك وتعد بإنقاذ الاقتصاد!

 

 


البناء: الحكومة تتبنى ورقة باراك الخالية من ضمانات تحقيق الانسحاب ووقف العدوان | وزراء الثنائي الخمسة ينسحبون من جلسة الحكومة بعد رفض انتظار رؤية الجيش | حزب الله: انتهاك للطائف… وحردان: قرارات الحكومة أباحت البلد أمام العدوان

 

 

 

l'orient le jour: Monopole des armes : le gouvernement va jusqu'au bout... malgré le retrait des chiites

 

 

 

عناوين بعص الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: خطة احتلال غزة ورقة ضغط تفاوضية
أكّد أن حكومة نتنياهو ترى في استمرار الحرب «رافعة سياسية داخلية»

 

 

 

الأنباء الكويتية: ترك نقاش المراحل التنفيذية الواردة في الورقة بانتظار تسلم الخطة التي سيضعها الجيش
الحكومة اللبنانية تقرّ «أهداف الورقة الأميركية» حول سحب السلاح

