living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الحكومة تتصدّع بعد انسحاب وزراء "الثنائي" وغارات على البقاع: لبنان إلى مجهول سياسي... وأمني؟

7
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كل الأسئلة باتت مشروعة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء. فالأزمة السياسية باتت شددية الوضوح. حزب الله ومعه "أمل"، أرسلا إشارة واضحة إلى عدم القبول بالمطالب الأميركية، واستطراداً، قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وفق جدول زمني. وبالتالي، بات لبنان أمام حدّين متناقضين: حصر السلاح ضمن جدول زمني، ورفض قاطع لدى البيئة الشيعية، ما يفتح الباب على أزمة سياسية طويلة، والأخطر ربما على توتراتٍ أمنية.

الشرارة، كانت رفض وزراء الثنائي الشيعي مناقشة ورقة توم براك حتى تقديم الجيش خطته، وبعد إصرار الأكثرية لجأوا إلى الإنسحاب. وهذه المرة، كان فادي مكي من ضمن الوزراء المنسحبين، بعدما استمر بالمشاركة في جلسة الثلثاء.

في المقابل، يتمسك وزراء "الثنائي" ب"شعرة معاوية مع الحكومة، بعدما أكدوا أن انسحابهم هو من الجلسة لا من الحكومة، ما يوحي بإبقاء باب صغير مشرع للإتصالات والمفاوضات. وفي هذا الإطار قالت الوزيرة تمارا الزين غن مطالب الوزراء المنسحبين تضمنت بأن تكون الأولويةلاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، في حين أعلن الوزير فادي مكي أنه انسحب من الجلسة ولم يعلق مشاركته في الحكومة.

بالتزامن، كانت إسرائيل تستأنف اعتداءاتها وتحديداً على البقاع، حيث استهدفت مسيرتان حتى ساعة إعداد هذه الفقرة، أشخاصاً في كفردان في قضاء بعلبك وسيارة على أوتوستراد المصنع.

 

على خط سياسي آخر، وبعدما نفذ التيار الوطني الحر أمس الأربعاء اعتصاماً حاشداً تضامناً مع رولان خوري في ساحة 7 آب – العدلية، تواصلت اليوم الإستنكارات بعد القرار المفاجئ وغير المبرر بإعفاء مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران. ذلك ألا تفسير لهذه الإجراءات بالنسبة للتيار الوطني الحر وشريحة واسعة من المراقبين، إلا الكيدية واستئصال كوادر "التيار" من الإدارة.

واللافت، أن هذه الإجراءات تزامنت مع إحياء ذكرى اعتقالات 7 آب، وما تلاها من اعتداءات وحشية في 9 آب، والتي يحيي ذكراها "التيار" بإصرار على النضال واستعادة لأجواء الإستهداف المستمر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout