بعد تصريحات عراقجي.. بيانٌ من الخارجية اللبنانية

7
AUGUST
2025
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صادر عنها، عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها ملفات لبنانية داخلية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، وتشكل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبنان.

وجاء في البيان: "إن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني مرفوضة ومدانة، وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، كما تُعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه".

وأضافت الوزارة أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أسس واضحة وثابتة، تقوم على الاحترام المتبادل، والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية"، مشددة على أن "من غير المقبول على الإطلاق أن تُوظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية تعمل خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى حساب وحدتها وسلطتها".

ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد تصريحات عراقجي التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية، ألمح فيها إلى دعم إيران لقوى لبنانية محددة في مواجهة ما وصفه بـ"الضغوط الغربية لإخضاع لبنان".

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل سياسية لبنانية غاضبة، اعتبرتها خرقًا للأعراف الديبلوماسية، لا سيما في ظل ظرف داخلي دقيق تمرّ به البلاد بعد الجدل السياسي الدائر حول ملف سلاح "حزب الله"، والنقاش الحكومي المتصاعد حول تنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف والقرار 1701.

 

 

 

