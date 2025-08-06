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المجلس السياسي للتيار: على المقاومة تحقيق حصر السلاح في يد الجيش وغطرسة إسرائيل تعرقل الحلول

6
AUGUST
2025
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يرى المجلس السياسي للتيار أن مصير سلاح المقاومة هو استحقاق ضاغط بسبب الالتزامات التي قام بها لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
إن التيار يؤكد ثوابته بحصر السلاح بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وحصر إمرة إستعماله بالدولة على ان يتسلم الجيش أسلحة المقاومة لتعزيز قوة لبنان الدفاعية، وبالتالي لا يجب تدمير هذا السلاح وحرمان لبنان منه بل يجب الافادة منه لتعزيز قوّة الجيش ولبنان في الدفاع عن السيادة والأرض.
ويعتبر أن إستمرار الغطرسة الإسرائيلية ورفض الإلتزام بوقف النار ومواصلة استباحة السيادة اللبنانية هو سلوك مقصود لعرقلة الحلول وهو ما يعطي اسباباً او ذرائع لعدم تسليم السلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات واعادة الأسرى.

يذكّر التيار ان موضوع العودة والفورية للنازحين السوريين يجب ان يكون ضمن الحل الذي يشمل تثبيت حدود لبنان البريّة مع اسرائيل وسوريا والافادة من ثروات لبنان الطبيعية، ماءً ونفطاً وغازاً.
ويعتبر التيار انه من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني الذي تنخرط فيه كل مكوّنات لبنان كذلك يجب ان تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة وحزب الله هو ايضاً جزء منها.

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