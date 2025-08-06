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هكذا علّقت نقابة عمال المخابز حول فيديو ظهر فيه فأر داخل كيس خبز!

6
AUGUST
2025
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صدر عن رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري، بيان، قال فيه:" كفى تهاونا واستهتارا برغيف خبز المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والشهير بعمال الافران والحاق الضرر بالافران" .

أضاف :"بين الحين والآخر تتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مسيئة ومقززة داخل الافران واليوم تطال هذه الفيديوهات شركة أفران شمسين خلدة الرائدة بالحفاظ على جودة ونوعية كافة منتجاتها منذ عشرات السنين . ونحن عمال المخابز والافران الطرف الأساسي بالانتاج وسهر الليالي والعمل في ظروف صعبة وشاقة وبدرجات حرارة مرتفعة لتأمين رغيف الخبز للمواطنين ومن اولوياتنا ومسؤولياتنا الحفاظ على جودة ونوعية وسلامة رغيف الخبز وكافة منتجات المخابز والافران".

وإذ لفت الى ان "الفيديوهات المتداولة عبر التواصل الاجتماعي التى تظهر مشاهدة مسيئة ومقززة داخل ربطة الخبز بوجود حشرة للتشهير بالعمال والضرر بسمعة الفرن"، أوضح انه "من سابع المستحيلات وجود هذه الحشرة بسبب أصوات الآلات وبين العمال اللذين يعملون على طاولة توضيب الخبز . كان من الأفضل لو كانت هذه الفيديوهات حقيقية وقبل نشرها إبلاغ المعنيين بوزارة الصحة والبلدية والجهات الامنية لاخد الإجراءات المناسبة بالمخالفين او عمال متورطين لالحاق الضرر بالطرفين".

وختم البيان :"ان رغيف الخبز أمانة في اعناق الجميع ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالامن الغذائي وبصورة خاصة في ما يتعلق بصحة وسلامة وجودة رغيف الخبز ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالضرر والتشهير بالعمال والافران".

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