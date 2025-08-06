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سنكون ضمن "حصار ناريّ".. هذا ما كُشف عن الموجة اللاهبة التي ستضرب لبنان!

6
AUGUST
2025
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد انحسار "شلهوبة مار الياس"، كما سمّاها الأجداد، تراجعت درجات الحرارة فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مطلع شهر آب الحالي، وتراوحت درجات الحرارة ساحلاً بين 29 و 30 درجة مع رطوبة 80% وتشكل الضباب المحلي على الجبال الغربية، بينما بقيت الحرارة مرتفعة في الداخل (بين 31 و 33 درجة ورطوبة 50%،)

أضاف: " قبل اسبوع تحدثت عن حركة ضغط المنخفض الهندي الموسمي الذي ستتراجع قيمه ويقترب نحو الكويت والعراق ووسط شبه الحزيرة العربية، وأشرت إلى انّ تأثيره سيكون ملحوظاً على الدول الشرقية المذكورة، بحيث يُنتظر ان تصل الحرارة في الكويت الى 52 درجة وفي العراق 55 درجة، و الذي سيؤثر على تمدد هذه الكتل اللاهبة نحو تركيا وقبرص واليونان، ويكون لبنان ضمن حصار ناريّ لأسبوع كامل وتكون المناطق البقاعية على فوهة بركان بسبب قربها من سوريا حيث ستتوزع الحرارة بين 43 و 46 درجة في الداخل السوري."

ولفت إلى ان الموجة القاسية تدخل لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم الخميس 7 آب وتشتد قساوة، بشكل تصاعدي، لتصل الحرارة في البقاع بين 39 و 43 درجة نهاراً و 29 درجة ليلاً طيلة الاسبوع المقبل لتعود وتتراجع درجتين بين 15 و 16 آب.

وبالنسبة للمناطق الجبلية الغربية، فلن تسلم من هذه الموجة التي سستغطيها بالكامل 33-36درجة،

امّا بالنسبة للخط الساحلي اللبناني وسائر المناطق التي سيكون لها حصة من اللهيب، والأكثر تأثراً بالحر  والرطوبة، فيها التالية، صيدا وصور، مرجعيون، جزين، حاصبيا، النبطية، راشيا،عكار، الهرمل، طرابلس، شكا والبترون.

امّا المناطق اللبنانية الوسطى ساحلا وجبلا فسوف تكون تحت تأثير نسبة رطوبة خلال هذه الموجة، تتراوح بين 90 و 98% بين ساعات الظهيرة والمساء، الامر الذي سيحوّل الاجواء الى خانقة.

طقس يوم الاربعاء: صيفي اعتيادي يبدأ بالتأثر بالموجة اللاهبة اعتباراً من بعد ظهر الخميس.

وختم خنيصر قائلا: "سيناريو 9-13 آب 2023 يتكرر هذا العام، فيُرجى الانتباه على المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس او الربو بسبب الحر الشديد والرطوبة المرتفعة". 

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