عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 آب 2025

الأخبار: الإنقلابيون
الحكومة تنقلب على الدستور والطائف وتقود البلاد نحو إنفجار إرضاءً لولي الأمر السعودي
ورقة برّاك فرمانات لتحقيق أمن إسرائيل الكامل وتلبية مصالح الحليف الجديد في دمشق
النهار: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح... انسحاب "الثنائي" وتصعيد "الحزب" في الذروة
الجمهورية: الحكومة تحصر السلاح بخطة
العبرة بالتنفيذ والمعالجة
اللواء: قرار كبير لمجلس الوزراء: تكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام
سلام: استكمال البحث بالمقترحات الأميركية غداً.. ومشاورات حول مشاركة الثنائي في الجلسة
البناء: الحكومة تسقط الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار وتشرع البلد للعدوان | مهلة لنزع السلاح ولا مهلة لوقف الاعتداءات… والميثاقيّة والتوافقيّة للتعيينات فقط | قاسم: كل جدول زمني تحت نيران الاحتلال لا نقبله وكل ورقة باراك مرفوضة
الديار: عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهة
قاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح
l'orient le jour: Le gouvernement saute le pas : les armes du Hezbollah seront retirées d’ici à la fin 2025
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: تشدد «حزب الله» يعطّل إقرار «حصرية السلاح»
الحكومة تكلف الجيش وضع خطة لسحبه... وجلسة الخميس لبحث ورقة برّاك
الأنباء الكويتية: مصدر: تردد كلام عن نية إسرائيلية باحتلال يشمل البقاع الغربي والجنوب
مجلس الوزراء يكلّف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة