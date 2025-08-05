أبو زيد: "كفى تشكيكاً بكل محاولة إصلاح في بلد يختنق من الفساد والإهمال!"

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

"نستغرب ما يحكى في بعض الوسائل الإعلامية عن مشاريع مشبوهة من جرّاء توقيع لبنان عقود مع شركة ستارلينك العالمية للانترنت. إن وزير الاتصالات شارل الحاج، يعمل وفق القانون والموضوع مفتوح أمام الجميع للاستفادة من هذا المشروع الإيجابي. مستغرب ومستهجن الهجوم على كل مسعى لتطوير قطاع الاتصالات وإنقاذ الإنترنت من الانهيار.

التهويل الإعلامي لا يُخفي حقيقة أن الوزير يعمل على فتح أبواب التكنولوجيا العالمية أمام لبنان. كفى تشكيكاً بكل محاولة إصلاح في بلد يختنق من الفساد والإهمال! مشروع مثل ستارلينك يضع لبنان على خارطة الدول المتقدمة عالمياً ويساهم في تحسين وتطوير البنى التحتية لكل الشركات، سواء كانت ناشئة في السوق أو قديمة، كبيرة أو صغيرة.

لنقف معاً مرة واحدة خلف مشاريع ايجابية ولنفكّر بطريقة إيجابية . الانتقاد الهادم سهل، أما البنّاء والمفيد ، فهو يحتاج لتفكير وحسن نوايا... للأسف صفات غير متوافرة لدى البعض."