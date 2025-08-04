ما حقيقة تسلم رئاسة الجمهورية الرد الاميركي ليل أمس؟

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تتجهُ الأنظار الى جلسة مجلسِ الوزراء غداً الثلاثاء والمخصصة لاستكمال البحث في مسألة حصرِ السلاحِ في يد الدولة.

فبعد الحديث عن رد أميركي تسلمته رئاسة الجمهورية ليل أمس، نفت مصادر بعبدا للـLBCI تسلم أيّ رد، مشيرةً الى أن البحث والنقاش بين مختلف الأطراف يدور حول النقاط الواردة في الرد اللبناني والتي تلاها رئيس الجمهورية في خطابه لمناسبة عيد الجيش.

وبحسب المعطيات، فإنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الجلسة بعدما قيل إنّه قد يكون خارج البلاد، فيما يتغيب كل من وزيرِ المال ووزير العمل لوجودهما خارج البلاد.