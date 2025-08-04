هل يقاطع “الثنائي الشيعي” جلسة الحكومة؟

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كتبت “النهار”: تشهد بيروت وعبرها المناطق اللبنانية لحظات مفعمة بالمشاعر والانفعالات المضطربة، نظراً إلى تشابك حلول الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت اليوم الاثنين وتزامن الذكرى مع العدّ العكسي الذي يعيش عليه لبنان لجلسة مفصلية سيعقدها مجلس الوزراء غداً الثلاثاء لحسم الملف الأخطر المتصل بحصرية السلاح بيد الدولة، أي ما ترجمته سحب سلاح “حزب الله” في المقام الأول. وازداد الوضع غموضاً بعدما تضاربت المعطيات حيال الموقف الذي سيتخذه وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة حتى لو حضروا ولم يقاطعوا، في حال إصرار الغالبية الوزارية على استصدار قرار واضح وحاسم ببرمجة زمنية لتسليم “حزب الله” سلاحه إلى الدولة. كما دخل عامل تسخين إضافي تمثل في تبلّغ لبنان رسالة أميركية جديدة تتضمن صيغة معدلة نهائية لورقة الموفد الأميركي توم برّاك وتتسم بالتشدد في موضوع نزع سلاح “حزب الله”.