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الطاشناق: لاستمرار التواصل مع كافة الاطراف بهدف بلورة القواسم المشتركة التي تساعد على الوحدة

31
JULY
2025
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صدر عن مكتب الإعلام في حزب الطاشناق في لبنان البيان التالي:

عقد حزب الطاشناق في لبنان مؤتمره الذي استمرت اعماله من ٢٤ الى ٣٠ تموز ٢٠٢٥. وأجرى المؤتمر تقييما لتطورات المرحلة السابقة على المستويين الاقليمي والمحلي، واتخذ بشأنها توصيات لتشكل اولويات العمل في المرحلة القادمة. وفي هذا السياق:

١- شجب المؤتمر استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، والاعتداءات التي تطاول الى جانب لبنان مختلف دول المنطقة وشعوبها. كما اعرب عن قلقه من التأخر في استقرار محيط لبنان، وخصوصاً التحديات التي تواجهها سوريا في الحفاظ على وحدتها ارضا وشعبا.


٢- ابدى المؤتمر ارتياحه للعودة التدريجية لانتظام العمل في المؤسسات الدستورية، وانجاز الاستحقاقات الانتخابية، معربا عن قلقه من حالات الخروج عن المبادئ والاعراف التي تشكل دعائم الوحدة الوطنية، كما حصل في التعيينات التي أقرت مؤخراً.

٣- وأوصى باستمرار التواصل مع كافة الاطراف بهدف بلورة القواسم المشتركة التي تساعد على الوحدة في مواجهة التحديات المرتقبة، وذلك على كافة الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

٣- ومن هذه التحديات، خص المؤتمر بالذكر طروحات تعديل قانون الانتخاب، مشددا على وجوب تأمين مقومات التمثيل الحقيقي للمكونات اللبنانية، بما يحفظ العيش المشترك.

٤- كما أكد على وجوب إيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي الأهمية اللازمة، بدءاً من دعم القطاع المنتج، إلى معالجة أزمات البطالة والتعليم والاستشفاء والسكن، وغيرها من هموم اللبنانيين اليومية.

واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب لجنة مركزية جديدة لحزب الطاشناق في لبنان ضمت: البير بالابانيان، جورج كريكوريان، ريمون ايوازيان، أفيديس كيدانيان، كارو هاروتيونيان، آرام صومونجيان، أردزيف دير خجادوريان، أوهانس خوشيان ويغيا طاشجيان.

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