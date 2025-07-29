بالفيديو - باسيل معزياً: لبنان هو زياد!

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قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واجب العزاء بالفنان الكبير الراحل زياد الرحباني على رأس وفد من الهيئة السياسية في التيار واعتبر باسيل أن زياد تحدث بالحق ورفض الظلم وكان مقاومًا لكل شيء خطأ ولا أحد يستطيع ألا يقدر فنه ومسرحه وألا يقبله كما هو.

وأضاف: لم يغب زياد اليوم وهو لطالما كان حاضراً وقد علم كيف يعزف على وتر وجعنا الوطني لذلك أصبحت مسرحياته عبارة عن يومياتنا الاجتماعية والحياتية.

وقال: لزياد ارث كبير سيبقى من خلاله حاضراً بوجداننا وفي ذاكرتنا الجماعية كشعب، زياد الذي تكلم بالحق ورفض الظلم وكان مقاوماً بطبيعته لاي غلط.

وختم: لبنان هو زياد.