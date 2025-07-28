سلام يشارك في وداع الفنان زياد الرحباني ويمنحه وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور

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قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني لعائلته، خلال مراسم الوداع التي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة، في بكفيا، وسلم العائلة وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكريما لمسيرته الفنية والوطنية الفريدة.

وألقى الرئيس سلام كلمة قال فيها: "أتكلم حيث تختنق الكلمات، أقف بخشوع أمام الأم الحزينة، والعائلة، والأصدقاء، ولبنان كله شريك في هذا الحزن الكبير. زياد المبدع العبقري، كنت أيضا صرخة جيلنا الصادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن. وقد قلت ما لم يجرؤ الكثيرون منا على قوله. أما بالنسبة لـ"بكرا شو"، فللأجيال القادمة، ستبقى يا زياد صوت الجمال والتمرد، وصوت الحق والحقيقة حين يصير السكوت خيانة.

أضاف: "أيها الأحبة، قرر السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منح الفقيد الغالي وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، وقد كلفني – فتشرفت – بأن أُسلمه اليوم إلى العائلة الكريمة، متقدما منها، باسم السيد الرئيس وباسمي الشخصي، بأحر التعازي، سائلا القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح عليائه، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء".