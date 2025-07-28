عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 تموز 2025

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الأخبار: الواضح دومًا



اللواء: سلام لـ«اللواء»: التجديد «لليونيفيل» سيتم في نهاية آب

عون إلى الجزائر اليوم.. وإطلاق شبكة اتصالات رسميَّة لاحتواء تحذيرات براك



النهار: حصار الضغوط يشتد حول التزامات السلطة... برّاك يعلي نبرته والحزب يسخّف الالتزامات



البناء: نتنياهو يردّ على الحصار العالمي بمسرحية المساعدات… والمقاومة تناشد مصر | مفاوضات إيران الأوروبية للتكرار… والأميركية قد تستأنف… والوكالة في الوسط | لبنان يودع زياد الرحباني اليوم… وأهل المقاومة ينعون من أحبهم وأحب سيدهم



الجمهورية: التصريحات لن تكون كافية

تخوف من تصعيد إسرائيلي

الديار: لبنان يدخل شهراً مفصلياً في آب... الضغط يتصاعد

l'orient le jour: Ziad Rahbani, le rêve brisé d’un Liban lucide



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والتجويع

الأنباء الكويتية: سلام ينقل إلى بري مضمون محادثاته مع ماكرون.. ومصدر: التحذيرات والمخاوف لا يمكن تجاهلها.. لكن لاتزال هناك بقعة ضوء في النفق الطويل

لبنان.. دفع داخلي على خطين للانتهاء من مسائل معقدة قبل سبتمبر