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عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 تموز 2025

28
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الأخبار: الواضح دومًا

 

 

 


اللواء: سلام لـ«اللواء»: التجديد «لليونيفيل» سيتم في نهاية آب
عون إلى الجزائر اليوم.. وإطلاق شبكة اتصالات رسميَّة لاحتواء تحذيرات براك

 

 

 


النهار: حصار الضغوط يشتد حول التزامات السلطة... برّاك يعلي نبرته والحزب يسخّف الالتزامات

 

 

 


البناء: نتنياهو يردّ على الحصار العالمي بمسرحية المساعدات… والمقاومة تناشد مصر | مفاوضات إيران الأوروبية للتكرار… والأميركية قد تستأنف… والوكالة في الوسط | لبنان يودع زياد الرحباني اليوم… وأهل المقاومة ينعون من أحبهم وأحب سيدهم

 

 

 


الجمهورية: التصريحات لن تكون كافية
تخوف من تصعيد إسرائيلي

 

 

 

 

الديار: لبنان يدخل شهراً مفصلياً في آب... الضغط يتصاعد

 

 

 

 

l'orient le jour: Ziad Rahbani, le rêve brisé d’un Liban lucide

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والتجويع

 

 

 

الأنباء الكويتية: سلام ينقل إلى بري مضمون محادثاته مع ماكرون.. ومصدر: التحذيرات والمخاوف لا يمكن تجاهلها.. لكن لاتزال هناك بقعة ضوء في النفق الطويل
لبنان.. دفع داخلي على خطين للانتهاء من مسائل معقدة قبل سبتمبر

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