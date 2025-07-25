حيوان "الجريدي" يهاجم مواطنًا... ولا لقاحات في كل مستشفيات المنطقة!

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تعرّض مواطن من مدينة بنت جبيل، مساء اليوم، لهجوم عنيف من حيوان "الجريدي"، وذلك على أطراف البلدة.



وبحسب المواطن الذي اكد لموقع بنت جبيل ان الحيوان تمكّن من عضّه في منطقة الكتف، قبل أن يلوذ بالفرار باتجاه الحقول المجاورة.



وبسبب نقص اللقاحات المضادة لداء الكلب في مستشفيات قضاء بنت جبيل، اضطر المصاب إلى التوجه نحو مستشفى النبطية لتلقّي العلاج الضروري.



الأهالي في المنطقة أبلغوا عن تزايد مقلق في ظهور الثعالب المتوحشة والجريدي وابن اوى في محيط المنازل والأراضي الزراعية، حيث باتت تقترب بشكل غير مألوف، خاصة خلال ساعات الفجر والمساء لذلك نتمنى ضرورة الحذر الشديد