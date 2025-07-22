الجمهورية: مقارباته هادئة...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشفت مصادر مواكبة لمحادثات الموفد الاميركي مع المسؤولين اللبنانيين لـ«الجمهورية»، أنّ توم برّاك أوحى بعد تسلّمه الردّ اللبناني بأنّ الردّ عليه لن يكون متاخّراً.

وسجّلت المصادر الملاحظات الآتية:

- خلال المحادثات كانت مقاربة برّاك للملف المطروح هادئة، بفارق انّه لم يغرق الردّ اللبناني بالإشادات المبالغ فيها، كما فعل حينما تسلّم ردّ لبنان على الورقة الأميركية في زيارته السابقة.

- كرّر الإشارة إلى ما سمّاها التحولات والتغيّرات التي تشهدها المنطقة، وانّ الفرصة متاحة أمام لبنان لكي يواكب هذه التغيّرات بخطوات تحفظ أمنه واستقراره وتساهم في نهوضه.



- ملف سلاح «حزب الله»، يشكّل الهدف الأساس، وإنّ الولايات المتحدة ترى أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى إجراءات عاجلة لسحب السلاح.

- تحدث بالعموم عن وضع متوتر (خصوصاً في جنوب لبنان) من دون أن يشير إلى خرق إسرائيل لاتفاق وقف اطلاق النار ومسؤوليتها في إشاعة اجواء التوتر واستمرار اعتداءاتها على لبنان، وبالتالي لم يقدّم ايّ ضمانة تُلزم إسرائيل بوقف عدوانها.



