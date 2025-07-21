هل سترتفع قروض الإسكان إلى 100 ألف دولار؟

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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، برفقة مفوض الحكومة لدى مجلس إدارة المصرف علي سماحة.

وعرض حبيب للرئيس بري قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن "مصرف الإسكان لا يفرق بين لبناني وآخر أو بين منطقة وأخرى، بل يقدم القروض لجميع من تتأمن فيهم الشروط المطلوبة، لشراء او بناء او ترميم مسكن في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون."