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طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات!

17
JULY
2025
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اعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية  في بيان" تعديل  جدول مواعيد بعض رحلاتها لاسباب تشغيلية وفق التالي:
1-تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول ولارنكا ليوم الجمعة 18 تموز 2025 لتصبح كالتالي:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:25    08:25    اسطنبول    بيروت    ME265
تبكير موعد الاقلاع    09:20    11:20    بيروت    اسطنبول    ME266
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME271
تبكير موعد الاقلاع    07:25    09:55    بيروت    لارنكا    ME272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول والقاهرة والدمام ليوم السبت 19 تموز2025 لتصبح كالتالي :
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    اسطنبول    بيروت    ME265
تبكير موعد الاقلاع    08:55    11:25    بيروت    اسطنبول    ME266
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME272
تبكير موعد الاقلاع    07:00    09:10    اثينا    بيروت    ME251
تبكير موعد الاقلاع    09:55    12:05    بيروت    اثينا    ME252
تأخير موعد  الاقلاع    12:15    07:45    القاهرة    بيروت    ME304
تأخير موعد  الاقلاع    14:35    10:05    بيروت    القاهرة    ME305
تأخير موعد  الاقلاع    17:45    15:00    نيس    بيروت    ME223
تأخير موعد  الاقلاع    21:45    19:00    بيروت    نيس    ME224
تأخير موعد  الاقلاع    21:00    17:35    الدمام    بيروت    ME442
تأخير موعد  الاقلاع    00:20 (+1)    20:55    بيروت    الدمام    ME443
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     (+1) الاقلاع صباح اليوم التالي

3-أما بالنسبىة لمواعيد اقلاع الرحلات من والى اُثينا خلال الفترة الممتدة من  السبت 19 تموز2025 ولغاية السبت 07 أيلول 2025 فستصبح كالتالي:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    07:00    09:10    اثينا    بيروت    ME251
تبكير موعد الاقلاع    09:55    12:05    بيروت    اثينا    ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة  ".

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